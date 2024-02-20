Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Aybüke Pusat bikini sezonunu açtı: Burası 28 derece - Magazin haberleri

        Aybüke Pusat bikini sezonunu açtı: Burası 28 derece

        Dubai'ye giden Aybüke Pusat, bikini sezonunu açtı. "Burası 28 derece" diyen oyuncu, çölde ve bikinisiyle objektif karşısında çektirdiği fotoğraflarını yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 08:59 Güncelleme: 20.02.2024 - 08:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tatil yapmak için rotayı yurt dışına çeviren isimlerden biri de Aybüke Pusat oldu. Oyuncu, soluğu Dubai'de aldı.

        • 2

          Sıcak hava karşısında serinlemek için havuza ve denize giren Aybüke Pusat, çektirdiği fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı.

        • 3

          "BURASI 28 DERECE"

          Siyah bir bikini giymeyi tercih eden Aybüke Pusat, fotoğraflarına "Burası 28 derece" notunu düştü.

        • 4

          Tatilinden kesitler yayımlamaya devam eden Aybüke Pusat daha sonra çöle gitti.

        • 5

          "İYİ Kİ GELDİK"

          28 yaşındaki oyuncu Aybüke Pusat, çölde çektirdiği fotoğraflarını da "Ay iyi ki geldik" notuyla yayımladı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        "Galibiyet güzel ama..."
        "Galibiyet güzel ama..."
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Nafaka krizi
        Nafaka krizi
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        İstanbul’da dehşet
        İstanbul’da dehşet
        Zelenskiy'den ABD'ye mesaj: Zor durumdayız
        Zelenskiy'den ABD'ye mesaj: Zor durumdayız
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi
        Golcülerin gecesi!
        Golcülerin gecesi!
        Habertürk Anasayfa