Aybüke Pusat bikini sezonunu açtı: Burası 28 derece

Aybüke Pusat bikini sezonunu açtı: Burası 28 derece
Dubai'ye giden Aybüke Pusat, bikini sezonunu açtı. "Burası 28 derece" diyen oyuncu, çölde ve bikinisiyle objektif karşısında çektirdiği fotoğraflarını yayımladı
- 1
Tatil yapmak için rotayı yurt dışına çeviren isimlerden biri de Aybüke Pusat oldu. Oyuncu, soluğu Dubai'de aldı.
- 2
Sıcak hava karşısında serinlemek için havuza ve denize giren Aybüke Pusat, çektirdiği fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı.
- 3
"BURASI 28 DERECE"
Siyah bir bikini giymeyi tercih eden Aybüke Pusat, fotoğraflarına "Burası 28 derece" notunu düştü.
-
- 4
Tatilinden kesitler yayımlamaya devam eden Aybüke Pusat daha sonra çöle gitti.
- 5
"İYİ Kİ GELDİK"
28 yaşındaki oyuncu Aybüke Pusat, çölde çektirdiği fotoğraflarını da "Ay iyi ki geldik" notuyla yayımladı.