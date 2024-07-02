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        Haberler Bilgi Magazin Ay Lav Yu filminin konusu nedir? Ay Lav Yu filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Ay Lav Yu filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Ay Lav Yu filmi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Ay Lav Yu filmi 2 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu ve yönetmenliğini Sermiyan Midyat'ın üstlendiği film 2010 yılında vizyona girmiştir. Filmi kaçıran yeniden izlemek isteyenler için, Ay Lav Yu filmi konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Ay Lav Yu filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 18:55 Güncelleme: 02.07.2024 - 19:21
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        • 1

          Ay Lav Yu filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Sermiyan Midyat, Steve Guttenberg ve Mariel Hemingway'in paylaştığı film, komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Ay Lav Yu filminin konusu nedir? Ay Lav Yu filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Ay Lav Yu filmi konusu ve oyuncuları...

        • 2

          AY LAV YUFİLMİ KONUSU NEDİR?

          Tinne Köyü’nün muhtarı Yusuf Ağa, resmi olarak kaydı bulunmayan köyünü tanıtmak için devlet büyüklerine mektuplar yazmaktadır. Oğlu İbrahim’i de sırf bu amaç uğruna, okuyup büyüsün diye bir fakülte avlusuna bırakmıştır. Papaz Hana, İbrahim’i nüfusuna geçirmiş ve ona sahip çıkmıştır.

          İbrahim 30 yaşına geldiğinde Amerikalı aşkı Jessica’yla birlikte köye dönmüştür. Tinne köyü, Kürt genci İbrahim ve Amerikalı Jessica’nın vatanı olabilecek midir?

        • 3

          AY LAV YU OYUNCULARI KİMLER?

          Steve Guttenberg - Christopher

          Mariel Hemingway - Pamela

          Katie Gill - Jessica

          Josh Folan - Danny

          Fadik Sevin Atasoy - Zişan

          Sermiyan Midyat - İbrahim

          Meray Ülgen - Yusuf

          Ayça Damgacı - Fehime

          Ayşe Nil Şamlıoğlu - Xate

          Muhammed Cangören - Papaz Hana

          Erdoğan Tuncel - Ubeyd

          Burak Okçuoğlu - Bıra

          Cengiz Bozkurt - Seyido

          Nazlı Tosunoğlu - Gule

          Şener Kökkaya - Pehçet

          Bahar Ün - Sultan

          Aziz İzzet Biçici - İşportacı

          Hakan Karsak - Jandarma Komutanı

          AY LAV YU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

          Yerli komedi filmi Hasankeyf, Nurlu, İzbırak, Midyat ve İstanbul'da çekildi.

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