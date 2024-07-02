Avusturya - Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Montella'nın Avusturya maçı 11'i

Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 6 puanla lider olarak bitirmeyi başardı.

Bu turu geçen ekip, Hollanda-Romanya eşleşmesinin galibiyle 6 Temmuz'da Berlin'de çeyrek final mücadelesine çıkacak.