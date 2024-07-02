Avusturya- Türkiye maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, A Milli takım muhtemel 11 kadrosu
Avusturya- Türkiye maçı heyecanına sayılı saatler kaldı. Grup aşamasını 2. sırada tamamlayarak Avrupa Futbol Şampiyonası macerasına son 16 turundan devam eden ay yıldızlılar, Avusturya ile kozlarını payalaşacak. Peki, "EURO 2024 Avusturya- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Futbol Takımı maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Türkiye - Avusturya maçı hakkında tüm detaylar...
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EURO 2024 son 16 turu mücadelesi Avusturya-Türkiye maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Grup aşamasında oynadığı üç maçta iki galibiyet bir mağlubiyet alan A Milli Futbol Takımı, grubunu ikinci tamamlayarak son 16 turunda Avusturya'nın rakibi olmayı başardı. Peki, "Avusturya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 son 16 turu milli maç hangi kanalda?" İşte Avusturya-Türkiye maçı tarihi ve saati...
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AVUSTURYA- TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Avusturya- Türkiye maçı 2 Temmuz Salı (bugün) saat 22:00'da oynanacak.
Çeyrek finalisti belirleyecek kritik mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
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TÜRKİYE MUHTEMEL 11
Mert Günok
Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi
İsmail, Kaan
Barış Alper, Arda, Kenan
Cenk
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AVUSTURYA KARNESİ
Üç maç sonunda 6 puan toplayan Avusturya, grup lideri olarak tur atladı. Fransa'ya 1-0 yenilen ve Polonya'yı 3-1 yenen Avusturya, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Hollanda maçında da 3-2 galip geldi. Öte yandan Rangnick'in öğrencileri, 1978 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez bir büyük turnuvada grubunu lider bitirdi.
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AY YILDIZLILAR EKSİK
A Milli Takım'da kart cezalıları kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, maçta forma giyemeyecek.
Milli Takım'da cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı ise sahadaki yerini alabilecek.
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AVUSTURYA İLE 18. RANDEVU
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda rakibi Avusturya ile tarihinde 18. kez karşı karşıya gelecek.
İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 10'u da Avusturya'da yapılan 17 maçta Avusturya 9, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti.
10'u resmi, 7'si özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 23 golüne, Avusturya 24 golle yanıt verdi.
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