Avusturya'dan sonra Berlin'de de aşısızlara kısıtlama!

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Avusturya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmayanlar için bugünden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması yürürlüğe girerken, Almanya'nın başkenti Berlin'de de aşısızlara bazı kısıtlamalar getirileceği duyuruldu.

Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre Berlin'de bugünden itibaren koronavirüse karşı aşılanmayan kişiler; restoranlara, sinemalara, tiyatrolara, müzelere, galerilere veya konser salonlarına giremeyecek.

Aynı zamanda aşısız kişiler, spor salonlarına, yüzme havuzlarına, saunalara, eğlence tesislerine ve oyun salonlarına da giremeyecek. Bu kural kuaför, güzellik salonları, fitness ve dans stüdyoları için de geçerli olacak.

Yapılan açıklamada, aşılanmış kişilerin ya da hastalığı geçirip iyileşenlerin bu alanlara girebileceği belirtildi.

MERKEL'DEN UYARI: ÖNÜMÜZDE ÇOK ZOR HAFTALAR VAR

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs vakalarının arttığına işaret ederek gelecek haftaların zor geçeceği konusunda halkı uyarmıştı.

Merkel, hükümetin internet sayfasından bir video mesaj yayınlayarak günlük Kovid-19 vaka sayılarının salgındaki en yüksek seviyeye çıktığını, hastanelerin yoğun bakım bölümlerinde yatanların sayısının hızla yükseldiğini ve her gün Kovid-19'dan insanların öldüğünü anımsattı.

Merkel, doktor ve sağlık personelinin bir kez daha kapasitesinin sınırına geldiğini kaydetti.

"Önümüzde çok zor haftalar var. Bunun beni çok endişelendirdiğini hissediyorsunuz." diyen Merkel, bir yıl önce benzer ciddiyette bir durumla karşı karşıya kalındığını ancak artık Kovid-19’a karşı etkili aşının bulunduğunu anımsattı.