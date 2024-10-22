Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avusturya'da aşırı sağcı FPÖ’ye hükümet kurma yetkisi verilmedi | Dış Haberler

        Avusturya'da aşırı sağcı FPÖ’ye hükümet kurma yetkisi verilmedi

        Avusturya'da Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, 29 Eylül'de yapılan seçimlerden birinci çıkan aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) ile diğer partilerin koalisyon kurmak istememeleri nedeniyle hükümet kurma yetkisini merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer'e verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 15:19 Güncelleme: 22.10.2024 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avusturya'da aşırı sağcı partiye yetki yok
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ülkede genel seçimlerin üzerinden 3 haftadan fazla zaman geçmesine rağmen hükümet kurma sürecinin yaşanan siyasi çıkmazdan ötürü başlatılamaması üzerine, Cumhurbaşkanı Van der Bellen, dün üç büyük partinin temsilcileriyle yaptığı görüşmeler sonrasında koalisyon görüşmelerinin başlatılması için yetkiyi kime vereceğini açıkladı.

        Van der Bellen, seçimler sonrasında meclise girmeyi başaran siyasi partilerin aşırı sağcı FPÖ ve FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl ile koalisyon kurmak istememesi, Kickl’ın da olası bir hükümette başbakanlık görevinden feragat etmemesi nedeniyle oluşan durumu, "siyasi bir çıkmaz" olarak tanımladı.

        REKLAM

        Verdiği mühlete rağmen siyasi partilerin yaklaşımlarının değişmediğini dile getiren, geçen hafta yapılan görüşmelerde "aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Kickl’ın kendisini başbakan yapacak bir koalisyon ortağı bulamadığını" belirterek ÖVP ve SPÖ’nün, FPÖ ile hükümet kurmak istememelerine ilişkin nedenleri de sıraladı.

        Cumhurbaşkanı Van der Bellen, "FPÖ ile koalisyon kurulması durumda liberal demokrasiye yönelik kaygılar, yetersiz Avrupa Birliği (AB) yanlısı tutum, ekonomik durumun zarar görmesi, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’e yakınlık, bu nedenle özellikle güvenlik alanında diğer ülkelerin sınırlı istihbarat paylaşımında bulunacak olmasına yönelik çekinceler, aşırı sağcıların ayrıştırıcı ve ötekileştirici dili, ırkçı, aşırı sağcı oluşumlarla arasına mesafe koymaması" gibi nedenlerle ÖVP ve SPÖ’nün bu partiyle işbirliğine yanaşmadığını anlattı.

        Bu yüzden hükümetin kurulması için farklı bir yola ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Van der Bellen, "Hükümet kurmak için ÖVP Genel Başkanı Karl Nehammer’i yetkilendirdim. Kendisini de bu sabah bilgilendirdim." dedi.

        Van der Bellen, Nehammer’in SPÖ ile koalisyon görüşmelerine ivedilikle başlaması gerektiğini belirterek istikrarlı bir hükümet kurulması için üçüncü bir partiye de ihtiyaç duyulması durumunda kendisinin bilgilendirilmesini istedi.

        Ciddi sınamalarla karşı karşıya olunduğunu ifade eden Van der Bellen, tarafların ciddi bir şekilde görüşerek bir sonuca varmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        "Son 16 için motivasyonumuz yüksek"
        "Son 16 için motivasyonumuz yüksek"
        Yılın en yüksek satışı
        Yılın en yüksek satışı
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        "Her şey elimden alındı"
        "Her şey elimden alındı"
        Filistinli sanatçı İsrail'in saldırılarında öldü
        Filistinli sanatçı İsrail'in saldırılarında öldü
        Bursin de Sabancı Ailesi'ne girdi
        Bursin de Sabancı Ailesi'ne girdi
        Tarihin en ortada seçimine doğru
        Tarihin en ortada seçimine doğru
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Habertürk Anasayfa