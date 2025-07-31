Avustralya'dan İsrail'e 'iki devletli çözüm' eleştirisi

Avustalyalı Daimi Temsilci Larsen, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen, Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

AA'nın haberine göre; "Şiddet döngüsünün" kırılması için iki devletli çözüme ihtiyaç olduğuna işaret eden Larsen, bunun bölgede adil ve kalıcı bir barış için "tek umut" olduğuna dikkati çekti.

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İsrail hükümetinin iki devletli çözüme zarar veren davranışlarından "son derece" endişeli olduğunu vurgulayan Larsen, "Dünya değişiyor ve İsrail'in uzun vadeli güvenliği için iki devletli bir çözüm şart." değerlendirmesinde bulundu.

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Larsen ayrıca, Avustralya'nın iki devletli çözümün hayata geçmesi için diğer ülkelerle çalışacağını kaydetti.

"BİZ BURADAYKEN GAZZE'DE BİR FELAKET YAŞANIYOR"

Gazze'deki durumun dünyanın en kötü korkularının ötesine geçtiğinin altını çizen Larsen, "Biz burada toplanmışken, Gazze'de bir felaketin yaşandığını unutamayız." diye konuştu.

Larsen, İsrail'in insani yardımın geçişine izin vermesi gerektiğini belirterek, derhal uluslararası hukuka uyma çağrısı yaptı.

"İsrail'in bahaneleri ve açıklamaları savunulamaz ve inandırıcılıktan yoksun" diyen Larsen, Gazze'de "acil ateşkes" olması gerekliliğine değindi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Avustralya'nın Türkiye ile 16 ülkenin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ile Arap Birliği'nin yayımladığı New York Bildirisi'ne imza atmasının ardından, Filistin Devleti'ni tanımak için uygun koşulların sağlanmasını beklediğini ifade etmişti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 138 Filistinli hayatını kaybetti, 146 bin 269 kişi de yaralandı.