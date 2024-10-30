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        Haberler Gündem Güncel Avukat halı sahada can verdi | Son dakika haberleri

        Avukat halı sahada can verdi

        Isparta'da halı sahada maç yaparken bir anda yere yığılan avukat hastanede hayatını kaybetti. 50 yaşındaki avukatın kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 16:29 Güncelleme: 30.10.2024 - 16:35
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        Avukat halı sahada can verdi
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        Isparta Barosu'na kayıtlı avukat Mustafa Serkan Demirekin, dün Batıkent Mahallesi'nde bulunan halı sahada maç yaparken aniden yere yığıldı.

        Arkadaşları tarafından Demirekin'e kalp masajı yapılırken, sağlık ekibine de haber verildi.

        Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Demirekin, burada hayatını kaybetti.

        Demirekin'in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi. Demirekin'in cenazesi, otopsisinin ardından bugün ikindi vakti Gökgöz Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gülcü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        Öte yandan, avukatın maç sırasında fenalaştığı anlar da kameralara yansıdı.

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        #halı saha
        #ısparta
        #avukat
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