Netaş’ın ana hissedarı ZTE,Telefonica ve Bank of Santander işbirliği ile Avrupa’nın ilk 5G bankacılık hizmetlerini sunacaklarını açıkladı. İspanya Madrid yakınlarındaki Alcobendas şehrinde iki şubede müşteriler, 5G’yi deneyimleme fırsatı yakalayacak.

İki banka şubesi arasında 5G hızında, sıfır gecikmeli, ultra çözünürlükle 4K video konferans, 5G depolama ve VR sayesinde “sanal ziyaret” mümkün olacak. Müşteriler Madrid’deki bankanın merkezinde bulunan Santander Work Cafe’yi VR teknolojisiyle gezebilecek.

‘TÜRKİYE’YE DE KAZANDIRACAĞIZ’

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Netaş CEO’su C. Müjdat Altay, ZTE’nin dünyada en fazla 5G standart esasları patentine sahip olan teknoloji şirketlerinden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Ana hissedarımız ZTE, dünyada yeni nesil telekomünikasyon teknolojilerine yön veren şirketlerin başında geliyor. ZTE’nin teknoloji dünyasını şekillendiren yeni nesil teknolojilerdeki bu gücünü, Netaş’ın telekom sektöründeki 52 yıllık bilgi birikimi ve Ar-Ge deneyimiyle birleştirerek ülkemize kazandıracağız. Türkiye’nin 5G’ye kendi teknolojisiyle geçen ülkelerden biri olması için çalışmaya devam edeceğiz.”