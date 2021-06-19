2005 yılından bu yana faaliyette olduğu bölgelere yaklaşık 700 milyon euroluk yatırım yapan Lüksemburg merkezli CEECAT Capital, Batı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere beş kıtada 100’e yakın ülkeye ihracat yapan Aygün Cerrahi Aletler A.Ş.’nin çoğunluk hisselerini satın aldı.
CEECAT Capital’in yaptığı açıklamaya göre, Aygün, Mart 2021’de ilk kapanışını 120 milyon euro taahhütle gerçekleştiren “CEECAT Fund II” isimli fonun ilk yatırımı oldu. CEECAT Fund II’nin yatırımcıları arasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD),Avrupa Yatırım Fonu (EIF) ve bölgesel emeklilik fonları gibi finansal kuruluşlar yer alıyor.
CEECAT Capital Grubu’ndan Didem Anıl, "Bu satın alma ile şirketi kısa zamanda dünyanın lider oyuncuları arasında hak ettiği konuma getirmeyi amaçlıyoruz. 1988’de kurulan küçük bir atölyenin, bugün ürün kalitesiyle küresel liderlere rakip bir firma haline gelmesine öncülük eden Mehmet Aygün’le beraber büyük başarılara imza atacağımıza olan inancımız tam. Ayrıca bu yolculuğa güçlü ve uluslararası sektörel deneyimiyle yeni CEO’muz Mehmet Tanyolaç’ın önderliğinde çıkmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Sterilizasyon konteynerleri ile küresel pazarda ikinci büyük, cerrahi motor sistemleri ile de yerel pazarda lider üretici olduğu belirtilen Aygün Cerrahi Aletler A.Ş., Batı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere beş kıtada 100’e yakın ülkeye ihracat yapıyor. Verilen bilgiye göre, Ar-Ge ve ticarileşme süreçleri tamamlanan “Tek Kullanımlık Steril Ürünler” ve “Cerrahi Aydınlatma Sistemleri”, CEECAT Capital ile ortaklık sonrası dönemde Aygün’ün odaklanacağı yeni alanlar olacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!