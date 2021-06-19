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2005 yılından bu yana faaliyette olduğu bölgelere yaklaşık 700 milyon euroluk yatırım yapan Lüksemburg merkezli CEECAT Capital, Batı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere beş kıtada 100’e yakın ülkeye ihracat yapan Aygün Cerrahi Aletler A.Ş.’nin çoğunluk hisselerini satın aldı.

CEECAT Capital’in yaptığı açıklamaya göre, Aygün, Mart 2021’de ilk kapanışını 120 milyon euro taahhütle gerçekleştiren “CEECAT Fund II” isimli fonun ilk yatırımı oldu. CEECAT Fund II’nin yatırımcıları arasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD),Avrupa Yatırım Fonu (EIF) ve bölgesel emeklilik fonları gibi finansal kuruluşlar yer alıyor.

CEECAT Capital Grubu’ndan Didem Anıl, "Bu satın alma ile şirketi kısa zamanda dünyanın lider oyuncuları arasında hak ettiği konuma getirmeyi amaçlıyoruz. 1988’de kurulan küçük bir atölyenin, bugün ürün kalitesiyle küresel liderlere rakip bir firma haline gelmesine öncülük eden Mehmet Aygün’le beraber büyük başarılara imza atacağımıza olan inancımız tam. Ayrıca bu yolculuğa güçlü ve uluslararası sektörel deneyimiyle yeni CEO’muz Mehmet Tanyolaç’ın önderliğinde çıkmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Sterilizasyon konteynerleri ile küresel pazarda ikinci büyük, cerrahi motor sistemleri ile de yerel pazarda lider üretici olduğu belirtilen Aygün Cerrahi Aletler A.Ş., Batı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere beş kıtada 100’e yakın ülkeye ihracat yapıyor. Verilen bilgiye göre, Ar-Ge ve ticarileşme süreçleri tamamlanan “Tek Kullanımlık Steril Ürünler” ve “Cerrahi Aydınlatma Sistemleri”, CEECAT Capital ile ortaklık sonrası dönemde Aygün’ün odaklanacağı yeni alanlar olacak.