Avrupa Türkiye'den giyiniyor

11 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ihracatında son yıllarda yakaladığı ivmeyi bu yıl da sürdürüyor.
Sektör, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre ihracattan yaklaşık 84 milyon dolar daha fazla gelir elde etti.
Bu fasıldaki ithalat yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azalırken, ihracatta yüzde 2,6 artış kaydedildi. Ocak-haziran döneminde 3 milyar 304 milyon 418 bin dolarlık örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ihracatı gerçekleştirildi. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 3 milyar 220 milyon 422 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.
En fazla ihracat Avrupa'ya
Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 162 ülkeye örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı satışı yapıldı. En fazla ihracat Avrupa ülkelerine gerçekleştirildi. En fazla örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ihraç edilen ülke 645 milyon 906 bin dolarla İspanya oldu. Bu rakam, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 19'unu oluşturdu.
İspanya'yı 427 milyon 754 bin dolarlık ihracatla Almanya, 293 milyon 237 bin dolarla Birleşik Krallık, 205 milyon 649 bin dolarla Hollanda ve 137 milyon 391 bin dolarlık dış satımla Fransa takip etti.
İthalat geriledi
Söz konusu dönemde Türkiye'nin bu fasıldaki ithalatı 368 milyon 366 bin dolara geriledi. Böylece geçen yılın ilk yarısında yapılan 513 milyon 405 bin dolarlık örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ithalatı yaklaşık 145 milyon dolar azalmış oldu.
Türkiye'nin örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ithalatı yaptığı ülkeler arasında ilk sırayı 67 milyon dolarla Bangladeş aldı. Bu ülkeyi 52 milyon dolarla Çin, 34 milyon dolarla İtalya, 31 milyon dolarla Mısır ve 22 milyon dolarla İspanya izledi.
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