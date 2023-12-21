Avrupa şehirleri aşırı turistten şikayetçi

BARCELONA

Barcelona, 2023 yılında rekor sayıda turist ağırladı, kira fiyatları yükseldi, toplu taşıma için uzun kuyruklar oluştu. Bu yaşananların ardından Barcelona sakinlerinden de tepki geldi.

Yetkililer, bir sorun olduğunu kabul etti ve çeşitli önlemler aldı; Gecelik turizm vergisi artırıldı, tur gruplarına sayı sınırılaması getirildi, merkezdeki otel inşaatları durduruldu ve Airbnb'de daire kiralamak isteyenlere yönelik düzenlemeler sıkılaştırıldı.