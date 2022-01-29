Türkiye Avrupa 6'ncısı oldu

Avrupa otomotiv pazarı, çip krizi ve tedarik problemlerinin gölgesinde geçen 2021 yılını bir önceki yılın üzerinde kapattı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Avrupa toplamında otomotiv pazarı, 2021 yılında yüzde 0.3 arttı ve 14 milyon 133 bin 656 adet seviyesinde gerçekleşti.

Kıtadaki otomobil satışları ise 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 1.5 azaldı ve toplam 11 milyon 774 bin 885 adet seviyesinde gerçekleşti. Hafif ticari araç satışlarında ise 2021 yılında yüzde 10.5 yaşandı ve bu gruptaki araçlar satışlarını 1 milyon 981 bin 412 adede yükseltti.

2021 yılında Türkiye'de yüzde 2.9 oranında daralan otomotiv pazarı, Avrupa'da en büyük 6'ncı pazar oldu. Türkiye otomobil pazarı ise 2021'i yüzde 7.91 düşüş ile kapatarak Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ncı olurken, hafif ticari araç satışlarının yüzde 7.88 oranında artması ise Türkiye'yi Avrupa'nın en büyük 5'inci hafif ticari araç pazarı haline getirdi.

Ağır ticari araçlar ile birlikte Türkiye otomotiv pazarı 2021'de 772 bin 722 adet seviyesinde gerçekleşirken, otomobil pazarı 561 bin 853 adet ve hafif ticari araç pazarı da 175 bin 497 adet seviyesinde yılı kapatmıştı.

Türkiye otomotiv ve otomobil pazarında bir önceki yıl da Avrupa 6'ncısı olurken, hafif ticari araç pazarında ise 4'üncü en büyük pazar olmuştu.

ARALIK AYINDA YÜZDE 20'YE YAKIN GERİLEME

Avrupa otomotiv pazarı, 2021 Aralık ayında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.5 geriledi.

Bu sonuçlar ile birlikte, kıtadaki otomotiv pazarı Aralık ayında 1 milyon 145 bin 810 adet seviyesinde gerçekleşti.

Yılın son ayında Avrupa'daki otomobil pazarı da yüzde 21,7 azaldı ve toplam 950 bin 218 adet seviyesinde gerçekleşti. Hafif ticari araç satışları da yüzde 9.6 azalış gösterdi ve 162 bin 197 adet ile Aralık ayını kapattı.

EN ÇOK KÜÇÜLEN LİTVANYA, EN ÇOK BÜYÜYEN İZLANDA

Avrupa otomotiv pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde ise 2021 Ocak-Aralık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 10 ile Litvanya, yüzde 9.3 ile Belçika ve yüzde 9 ile Almanya oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 34.1 ile İzlanda, yüzde 26.7 ile Yunanistan ve yüzde 23.9 ile Hırvatistan oldu.