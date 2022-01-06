Otomotiv pazarı 2021'i küçülme ile kapadı

Türkiye otomotiv sektörü, çip krizinin ve araç bulma sorunlarının damgasını vurduğu 2021 yılını geride bıraktı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, fiyat artışlarının ve tedarik sorunlarının gündemin ilk sıralarında yer aldığı 2021 yılında, yüzde 4.6 oranında azaldı ve 737 bin 350 adet seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Aralık döneminde otomobil satışları ise ise yüzde yüzde 7.9 oranında azalarak 561 bin 853 adede geriledi. Bu dönemde, satışlarını yüzde 7.9 oranında artıran hafif ticari araçlar ise 175 bin 497 adetlik pazar büyüklüğüne ulaştı.

Ocak-Aralık döneminde toplam pazarda en çok satış yapan marka Fiat olurken, en çok otomobil satan marka Renault ve en çok hafif ticari araç satan marka da Ford oldu.

Yıl içinde her üç kategoride en çok satış yapan ilk 10 marka şu şekilde açıklandı;

ARALIK AYINDA SATIŞLAR YÜZDE 40 AZALDI

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yapılan açıklamaya göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 Aralık ayında yüzde 40.3 oranında daraldı.

Yılın son ayında toplam pazar 62 bin 243 adet seviyesinde gerçekleşirken, otomobil satışları ise

bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46 oranında azalarak 43 bin 559 adede geriledi. Aralık ayında hafif ticari araç pazarı da yüzde 20.7 azaldı ve 18 bin 684 adet oldu.

ODD verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 49.3, otomobil pazarı 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 52.4 hafif ticari araç pazarı da 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 40 azaldı.

PAZARIN YÜZDE 87'Sİ A,B VE C SEGMENT

Otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde ise, pazarın yüzde 86.6’sının vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlardan oluştuğu gözlemlendi.

C segmenti otomobiller 303 bin 143 adetle yüzde 54 pay alırken, B segmenti otomobiller ise 179 bin 698 adetle yüzde 32 pay aldı.

Öte yandan, C segmentte satışların geçen yıla göre azaldığı görülürken, daha küçük otomobillerin yer aldığı A ve B segmentlerde ise satışların artması dikkat çekti.

Otomobil pazarındaki son duruma gövde tiplerine göre bakıldığında da, en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller oldu.

Yüzde 40'a yakın pay alan sedan otomobilleri, yüzde 35 pay alan SUV modeller izledi. Önceki yıllarda ikinciliği SUV modellere kaptıran hatchback modeller ise pazardan yüzde 24 pay aldı.

HIBRIT VE ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI ARTTI

ODD'nin raporuna göre, pazar motor tiplerine ve motor hacmine göre değerlendirildiğinde çarpıcı sonuçlar dikkat çekiyor.

Buna göre, benzinli otomobil satışları 373 bin 600 adetle yüzde 66.5 pay, dizel otomobil satışları 110 bin 523 adetle yüzde 19.7 pay, hibrit otomobil satışları 49 bin 493 adetle yüzde 8.8 pay, otogazlı otomobil satışları 25 bin 391 adetle yüzde 4,5 pay aldı. Elektrikli araç satışları ise 2 bin 846 adet seviyesinde gerçekleşti.

Rakamlar, hibrit ve otogazlı araç satışlarının toplamının dizellere yaklaşması bakımından dikkat çekiyor.

Otomobil pazarı motor hacmine göre değerlendirildiğinde ise, 1600cc altındaki otomobil satışlarının yüzde 12.5 azalarak yüzde 89.3 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışlarının yüzde 38.5 azalarak yüzde 1.1 pay ve 2000cc üstü otomobil satışlarının da yüzde 15.9 artarak yüzde 0.2 pay aldığı görülüyor.