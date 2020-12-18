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Koronavirüs sebebiyle 2020'de büyük kayıplar yaşayan Avrupa otomobil pazarı, Kasım ayında yüzde 13.5 oranında daraldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Avrupa genelinde geçtiğimiz ay 1 milyon 47 bin 409 otomobil satıldı.

Avrupa'daki otomobil satışları Ocak-Kasım döneminde ise yüzde 26.1 oranında azaldı ve 10 milyon 746 bin 293 adet seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye otomobil pazarı yüzde 67.3 oranında büyüme göstererek, Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ıncı ülke olarak yer aldı. Türkiye'de Ocak-Kasım ayları arasında 529 bin 388 adet otomobil satılmıştı.

EN ÇOK BULGARİSTAN KÜÇÜLDÜ

Avrupa ülkeleri toplamına göre 2020 Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 45.2 ile Bulgaristan, yüzde 33 ile Slovenya, yüzde 27.9 ile Portekiz’de görüldü.

Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar ise yüzde 24.9 ile Norveç, yüzde 20 ile İrlanda ve yüzde 2.4 ile Yunanistan oldu.

Avrupa otomobil pazarında Ocak-Kasım döneminde ise en çok kan kaybeden ülkeler yüzde 42.4 ile Hırvatistan, yüzde 36.4 ile Bulgaristan, yüzde 36.4 ile Portekiz oldu.

Yılın 11 aylık döneminde ise tüm Avrupa pazarlarında daralma yaşandı.