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Avrupa Merkez Bankası piyasa beklentilerine paralel bir şekilde politika faizini yüzde 0'da sabit bıraktı. Varlık alım programını 1 Temmuz'da bitireceğini açıkladı. Ayrıca temmuz toplantısında 25 baz puanlık faiz artırma niyetinde olduğunu bildirdi.

Eğer bu niyeti gerçeğe dönüşürse ECB 11 yılın ardından ilk kez faiz artırımına gidecek.

ECB bunun yanında enflasyon öngörüsünde ise artırıma gitti. Banka, 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 5.1'ten yüzde 6.8'e, 2023 tahmini yüzde 2.1'den yüzde 3.5'e, 2024 tahmini yüzde 1.9'dan yüzde 2.1'e yükseltti.

19 ülkeli Euro Bölgesi'nde mayıs ayında yüzde 8.1 ile rekor kırmıştı.