Ryan, şöyle devam etti:

"Hepimiz, sosyal ve ekonomik hayatlarımızın normale geri döndüğünü görmek istiyoruz. Soru şu; riskler nelerdir? Bu riskler nasıl yönetiliyor? Ve bunun başarılı olabilmesi için işleyecek süreç nedir? Bu nedenle, örneğin Türkiye ve Almanya için, risk yönetimi önlemlerinin ne şekilde uygulandığına dair özel bilgiler almamız gerektiğini düşünüyorum."