Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 16 turu ilk ayağında TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar tamamlandı.

Öne çıkan mücadelede Rangers, ağırladığı Bayer Leverkusen'a 3-1 mağlup oldu.

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk ve Olympiakos-Wolverhampton müsabakalarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyirci alınmadı.

Bugün oynanması planlanan Inter-Getafe maçı, aynı sebepten ertelenmişti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk: 1-2

Rangers-Bayer Leverkusen: 1-3

Olympiakos-Wolverhampton: 1-1