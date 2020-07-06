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Artaş İnşaat, Avrupa Konutları ikinci etabı Atakent 4 B’yi satışa sundu. Şirketten yapılan açıklamada; 1+1’den 4+1’e 362 konut ve 9 ticari ünitenin yer aldığı projedeki dairelere 0,64 oran, 180 ay vade ve 12 ay sonra ödeme kampanyasının başladığı açıklandı

Daire büyüklüklerinin 70 metrekare ile 203 metrekare arasında değişiklik gösterdiği projenin; 16 bin 863 metrekare arsa, 87 bin 312 metrekare inşaat alanına sahip olduğu belirtildi