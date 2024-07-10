Avrupa devleri Ferdi Kadıoğlu için geliyor!

Haberin detayında bir diğer Premier League ekibi Arsenal'in 21-25 milyon sterlin bandında bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor ancak Manchester United'ın bu teklifin üzerine çıkarak Fenerbahçe'nin geri çeviremeyeceği bir teklif sunmayı planlıyor.