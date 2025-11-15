Habertürk
        Avrupa'dan içten yanmalı motorlara devam sinyali - Otomobil Haberleri

        Avrupa'dan içten yanmalı motorlara devam sinyali

        Avrupalı otomobil üreticileri, özellikle Çin'deki rakiplerinin gerisinde kalırken bu durum Avrupa Birliği'ni (AB) içten yanmalı motorlara devam etme düşüncesine sevk ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 12:28 Güncelleme: 15.11.2025 - 12:34
        Avrupa'dan içten yanmalı motorlara devam sinyali
        Son dönemde Avrupalı otomobil üreticileri, ABD ve özellikle Çin'le rekabet konusunda büyük zorluklar yaşıyor.

        Üreticiler, sektöre daha fazla destek sağlanmasını, AB'nin karbon emisyon hedeflerini düşürmesini, 2035 yılı olarak belirlenmiş yeni içten yanmalı motora sahip otomobil satış yasağının kaldırılmasını ve Avrupa ülkelerinde yerli üretim elektrikli otomobil alımının cazip hale getirilmesini istiyor.

        Avrupa'da otomotiv sektöründe yaklaşık 13 milyon kişi istihdam ediliyor.

        Özellikle gelişmiş otomobil üretim kapasitesine sahip olan AB ülkeleri, 2035'ten itibaren AB içinde satılacak yeni bütün otomobillerin sıfır emisyonlu olması hedefinde değişikliğe gidilmesini talep ediyor.

        AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Stephane Sejourne, AB'nin otomotiv sanayisinin rekabete karşı korunması ve 2035 yılı olarak belirlenen yeni içten yanmalı motora sahip otomobil satış yasağının gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

        Sejourne, "Eğer harekete geçmezsek, 10 yıl içinde Avrupa'da üretilen ve satılan otomobil sayısı 13 milyondan 9 milyona düşecek" ifadesini kullandı.

        Avrupa sanayisini ABD ve Çin'e karşı korumaya yönelik planlarını 10 Aralık'ta açıklayacaklarını belirten Sejourne, tarifelerin değer zincirini bozduğunu, ticari gerginliklere neden olduğunu ve Avrupa'ya yabancı yatırımlara karşı koşullar getirmeleri gerektiğini ifade etti.

        Sejourne, "2035 yılına kadar içten yanmalı otomobillerin tamamen durdurulması hedefine esneklik getirmeliyiz" dedi.

        ELEKTRİKLİ OTOMOBİLDEN VAZ MI GEÇİLİYOR?

        Öte yandan dünyanın önde gelen otomobil şirketleri de yüksek maliyet baskısı, beklenenin altında kalan elektrikli otomobil satışları ve üretim sorunları nedeniyle tamamen elektrikli otomobil üretimine geçme planlarından vazgeçmeye başladı.

        İsveçli otomobil üreticisi Volvo Eylül 2024 döneminde s elektrikli araçlara yönelik tüketici talebinin zayıflaması nedeniyle 2030 yılına kadar tamamen elektrikli otomobil üretimine geçme planlarından vazgeçmişti.

        Mercedes-Benz de Şubat 2024'te 2030'dan sonra yalnızca elektrikli araç satma planından vazgeçtiğini açıklamıştı.

        Volkswagen'in iki beklenen modeli ID. Golf ve ID. Roc’un lansman tarihleri ertelenirken, BMW de bu yılın şubat ayında Oxford Mini fabrikasında elektrikli araç üretiminin yeniden başlatılmasını erteledi.

        EMİSYON HEDEFLERİNİN ERTELENMESİ KISA VADELİ BİR TERCİH

        ING Group Kıdemli Ulaşım ve Lojistik Sektör Ekonomisti Rico Luman, "Emisyon hedefleri ve içten yanmalı motorlu araçların aşamalı olarak kullanımdan kaldırılması ertelenecekse, bu kısa vadeli bir tercihtir" dedi.

        Otomobil üreticilerinin aynı anda bir dizi zorlukla karşı karşıya olduğunu belirten Luman, "Elektrikli araçlar daha az karlı, şirketlerin yeniden yapılandırılması gerekiyor ve Avrupa'daki tedarik zinciri bu hıza ayak uyduramıyor. Ancak elektrikli araçlar geleceğin teknolojisi olduğu için bu yönelim değişmeyecek ve sektörün rekabet gücünü korumak için bu geçişin yapılması da gerekli" diye konuştu.

        Luman, otomotiv sektörünün insanların elektrikli araçlara yönelmek zorunda kalması halinde toplam pazarın küçülmesinden endişe duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Uzun dönemli rekabet için elektrikli araç alanında baskıyı sürdürmek daha iyidir. Bu işe yarar ve inovasyonu tetikler. Çin markaları Avrupa otomobil pazarında pazar payı kazanıyor ve bunu yapmaya devam edecekler. Karbon emisyon hedeflerini kaldırmak geride kalan otomotiv üreticileri için yardımcı olmayacak. AB, Çin otomobillerinin ihracatına yönelik engelleri artırabilir ancak bataryalar, çipler ve nadir toprak elementleri için Çin'e bağımlı. Ayrıca BYD gelecek yıldan itibaren Avrupa'da üretime başlayacak. Sonuç olarak Çin'le rekabet etmek pek de faydalı değil."

        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
