19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa Adalet Divanı, ev sahiplerinin evini günlük olarak kiraya verebilmesine olanak tanıyan bir girişim olan Airbnb'nin, Fransa'da faaliyet gösterebilmek için ruhsata ihtiyacı olmadığına hükmetti.
Merkezi Brüksel'de olan ve Avrupa Birliği'nin en yüksek mahkemesi konumundaki Avrupa Adalet Divanı, Airbnb'yi bilgi toplumu hizmeti olarak tanımladı ve emlak sektöründe bir etkisinin olmadığını bildirdi.
Kararda, sistem üzerinden ev sahiplerinin evlerini başka kanallardan kiralayabileceği, kira oranlarını ev sahiplerinin belirlediği ve şirketin bu oranlara bir limit koymayarak rayiç oluşturmadığı kaydedildi.
ABD merkezli bir girişim olan Airbnb sisteminde, 192 ülkedeki 80 bin kentten evler bulunuyor. Avrupa Adalet Divanı'nda görülen dava, Fransa Turizmciler Birliği'nin şikayeti ile açılmıştı.
UBER İÇİN 'TAKSİCİLİK ŞİRKETİ' DEMİŞTİ
Airbnb için bilgi toplumu hizmeti ifadesi kullanan Adalet Divanı, bir başka ABD'li girişim Uber'in ise Aralık 2017'de görülen davada bilgi toplumu hizmeti değil, bir taksicilik şirketi olduğunu bildirmişti.
Söz konusu kararın gerekçesi olarak ise, Uber sürücülerinin hizmetleri karşılığında alacağı ücretlerin Uber tarafından belirlenmesi gösterilmişti.
'AirBed and Breakfast'in kısaltılmasından ortaya çıkan Airbnb, Nathan Blecharczyk, Brian Chesky and Joe Gebbia tarafından 2008 yılında San Francisco'da kuruldu. Son birkaç yıldır Türkiye'de de kullanımda olan Airbnb, 2017 yılında hakkındaki kapatılma iddiaları ile gündeme gelmişti.
Şirketin kuruluşundan bu yana toplam 500 milyon konaklamaya aracılık yaptığı belirtiliyor. Araştırmalar, Airbnb'nin iş modeli yüzünden küresel otelcilik sektörünün yıllık kaybının 450 milyon doları bulduğunu gösteriyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!