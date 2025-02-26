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        Haberler Ekonomi Otomobil Avrupa'daki satışlar düştü, Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların altına geriledi - Otomobil Haberleri

        Avrupa'daki satışlar düştü, Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların altına geriledi

        ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın piyasa değeri, Avrupa'daki satışlarının düştüğünü gösteren verilerin ardından hisselerinde yaşanan değer kaybıyla 1 trilyon doların altında indi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 08:16 Güncelleme: 26.02.2025 - 08:16
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        Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların altında
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        ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın hisse fiyatı, salı günü yüzde 8,39 değer kaybederek 302,8 dolara geriledi.

        Hisselerindeki düşüşle Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların altına indi.

        Böylece Tesla, 973,96 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketleri arasında 10'uncu sırada yer aldı.

        Avrupa Otomobil Üreticileri Birliğinin (ACEA) açıkladığı verilere göre, Avrupa'da Tesla markalı otomobil satışları ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,2 geriledi.

        Analistler, ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılan başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından Tesla'nın yakaladığı popülaritenin azaldığını belirtti.

        Trump'ın seçim zaferinin ardından elde ettiği kazanımların çoğunu kaybeden Tesla hisseleri, yıl başından bu yana yüzde 25 değer kaybetti.

        Tesla'nın piyasa değeri, ilk kez Ekim 2021'de 1 trilyon doların üzerini görmüştü.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #Tesla
        #Elon Musk
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