Avrupa'da temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oluyor! Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi...
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın, Konferans Ligi'nde ise Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un 3. ön eleme turunu geçmeleri halinde play-off'taki muhtemel rakipleri bugün çekilecek kura ile belli olacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yapılacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Yolu'ndan seribaşı olarak katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi (TSİ) 13.00'te başlayacak.
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Sarı-kırmızılıların Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de (TSİ) 14.00'teki çekilişle belli olacak.
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Galatasaray - Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
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İşte sarı-kırmızılı takımın play-off'taki muhtemel rakipleri;
Royal Antwerp
Slovan Bratislava - Maccabi Haifa
Klaksvik-Molde
Rakow-Aris
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KONFERANS LİGİ'NDE 3 TAKIMLA HEYECAN!
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise (TSİ) 15.00'te çekilecek.
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Fenerbahçe'nin Maribor'u turu geçmesi halinde play-off'taki muhtemel rakipleri şu şekilde;
Hapoel Beer Sheva - Levski
Twente - Riga
Legia Varşova - Austria Wien
Sepsi - Aktobe
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Beşiktaş'ın Neftçi Bakü'yü elemesi halinde muhtemel rakipleri şöyle:
Gent - Pogon Szczecin
Aris - Dinamo Kiev
Lille
Viktoria Plzen - Gzira United
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Adana Demirspor'un Osijek'i elemesi halinde muhtemel rakipleri şöyle:
Slavia Prag - Dnipro (kaybedeni)
AZ Alkmaar - Santa Coloma
Olympiacos - Genk (kaybedeni)
Aston Villa
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Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
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