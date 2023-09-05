Avrupa'da sel felaketi

Başbakan Miçotakis "Bugün olağanüstü bir hava durumu ile karşı karşıyayız. İklim krizinin gelecek değil şimdiki zamanla ilgili bir sorun olduğuna ve yaşadıklarımızın bunu doğruladığına artık hiçbir şüphemiz yok" diye konuştu.