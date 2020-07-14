Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Avrupa borsaları koronavirüste ikinci dalganın geldiğine yönelik endişelerle sert düşüşler kaydetti. Bu korkuyu tetikleyen ABD'de Kaliforniya eyaletinin artan vakalar ışığında ibadet mekanlarını, berberleri ve restoranların kapalı alanlarını yeniden kapatma kararı alması etkili oldu.

TSİ 11.30 itibarıyla Almanya'da DAX endeksi yüzde 1.5, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1.75, İngiltere'de ise FTSE 100 yüzde 0.75 geriledi. Avrupa borsaları için gösterge endeks kabul edilen Stoxx Europe 600'deki düşüş yüzde 1.50 oldu.

65 BİN YENİ VAKA

Kaliforniya'da 7 günlük yeni vaka ortalamasının 9 bine yaklaşmasıyla söz konusu kararlar alındı. Kaliforniya birçok küresel teknoloji devine ev sahipliği yaptığı için özel bir öneme sahip. Ancak ABD'de bu eyaletin yanında artan vakalar sebebiyle Oregon'da da 10 kişi ve üzerindeki toplantılar yeniden yasaklandı. Bu hafta başka eyaletlerinde yeni önlemler alması bekleniyor. Dün ABD genelinde 65 bini aşkın yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

ABD'deki bu gelişmeler ekonomilerin sanılandan daha geç açılacağına yönelik endişeleri artırdı. Çin'in haziranda ihracatının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.5 arttığını açıklaması aslında bugün piyasalarda olumlu rüzgarlar esmesine yol açabilirdi. Ancak ABD'deki gelişmeler bu veriyi gölgeledi.

Bu arada Borsa İstanbul'da ise BİST 100 endeksi yüzde 0.05 yükselerek bu satış dalgasından henüz etkilenmedi.