Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,23 artarak 465,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,19 değer kazanarak 15.513 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 yükselişle 8.014 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 artışla 7.361 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,24 primle 9.355 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,31 değer kazancıyla 27.835 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1,07 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dünya genelinde açıklanan verileri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ile para politikalarına yönelik belirsizliklerin sürdüğünü bildirdi.

Verilere duyarlılığın yüksek seyrettiği bu dönemde piyasalarda oynaklığın artabileceğini belirten analistler, bugün Euro Bölgesinde tüketici güven endeksinin takip edileceğini, ABD'de ise piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını ifade etti.