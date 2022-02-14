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ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin haftasonu Ukrayna krizi üzerine telefon görüşmesinde bulundu. Beyaz Saray görüşme sonucu herhangi bir olumlu gelişme yaşanmadığını bildirdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması durumunda hızlı bir cevap alacağı belirtildi. Rusya Ukrayna'nın NATO ve AB üyeliklerine karşı çıkarken Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'in Sözcüsü Sergii Nykyforov, Ukrayna'nın NATO ve Avrupa Birliği üyeliklerini öncelik olarak görmeye devam ettiğini söyledi.

Ukrayna merkezli bu gerilim haftanın ilk gününde Avrupa borsaları ve Borsa İstanbul'da satışları beraberinde getirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi sabah saatlerinde yüzde 3.8 değer kaybederek 1.971 puanı gördü. Benzer şekilde Londra Borsası'nda FTSE 100 endeksi yüzde 2.2, Paris CAC 40 endeksi yüzde 3.1, Alman DAX endeksi ise yüzde 3.6 geriledi. Avrupa hisseleri için gösterge kabul edilen Euronext 100 endeksi de yüzde 3 düştü.

Analistler Fed'in mart ayında beklenen faiz artırımının önemli ölçüde fiyatlandığını şu anda piyasaların tamamen Ukrayna krizine odaklandığını belirtti.

Dolayısıyla yapılacak karşılıklı açıklamalar ve Rusya-Ukrayna sınırındaki askeri hareketlilik satış dalgasının devamının gelip gelmeyeceğinde etkili olacak.