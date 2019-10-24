Avrupa basını ne yazdı?

Eski futbolcu Luis Garcia ise, "Zidane ve takımı sanki biraz fazla gergindi ve bu nedenle beklenmedik şekilde çok defansif oynadılar. Sanki, karşılarında Pep Guardiola'nın Manchester City'si vardı. Sonuç, gösterilen performanstan çok daha iyiydi. Thibaut Courtois'yı günün yıldızı ilan edebiliriz" yorumunu yaptı.