Avrasya Yükseköğretim Zirvesi başlıyor

18 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrasya Üniversiteler Birliği'nin (EURAS) bu yıl 5’incisini düzenlediği Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE) İstanbul'da başlıyor.
60 ülkeden, 200 üniversite ile 2 bin 500’ün üzerinde rektör, rektör yardımcısı, akademisyen ve uluslararası eğitim sektöründen uzmanın katıldığı zirve, Avrasya Üniversiteler Birliği’nin (EURAS) desteği ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK),Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM),Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB),THY, Türkiye Ulusal Ajans, TUBİTAK, Türkiye Maarif Vakfı ve daha birçok markanın katkı ve katılımlarıyla 19-21 Şubat 2020 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek.
Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın ev sahipliğindeki zirveye, Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Dr. Muhyieddeen Toug, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da katılıyor. Zirvenin bu yılki ana konuşmacısı ise Avrupa Birliği (AB) Göç ve Mülteci Çalışmaları Önceki Dönem Komiseri Dimitris Avramopoulos.
Zirvede ayrıca, EURIE ile eş zamanlı gerçekleşecek olan 70 startup standı ve 200’den fazla girişimcinin yenilikçi fikirleri ile yarışacağı “Imagine Tomorrow-Uluslararası Girişimcilik ve İnovasyon Yarışması” etkinliği de yer alacak.
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