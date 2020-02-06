06 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrasya Tüneli, 2016 yılının sonunda hizmete sunuldu. Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan projede geçiş ücretleri, yılda iki kez dolar kuru ve ABD’deki enflasyon rakamları dikkate alınarak artırılıyor. Bu çerçevede, 1 Şubat 2020’den geçerli olmak üzere geçiş ücretlerine yüzde 56 zam yapıldı. Tek yön, otomobil geçiş ücreti 36 TL 40 kuruşa, minibüs geçiş ücreti de 54 TL 60 kuruşa yükseldi.
YÜZDE 20 AZALDI
Devletin, proje için garanti verdiği günlük araç sayısı 68 bin. Hizmete sunulduğu ilk yıl, günlük 34 bin dolayında araç projeden yararlandı. İzleyen yıllarda araç geçiş sayısı arttı. Bu rakam, 1 Şubat öncesinde günlük 50 bine kadar çıktı. Zam sonrasında geçişler yüzde 20 azaldı ve 40 bin düzeylerine kadar geriledi.
ARTIŞ BEKLENİYOR
Kaynaklar, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, halen 40 ile 41 bin aralığında günlük aracın tünelden geçiş yaptığını belirterek, bir süre sonra önceki geçiş rakamlarına ulaşılmasının beklendiğini söyledi.
ARADAKİ FARKI DEVLET ÖDÜYOR
Diyelim, projede öngörülen ya da garanti edilen yıllık araç geçiş rakamlarına ulaşılmadı. Örneğin, 2019 yılında olduğu gibi günlük 50 bin dolayında araç geçiş yaptı. Bu durumda devlet, günlük 18 bin araç için projenin yapımını ve işletmesini üstlenen Yapı Merkezi ve Güney Kore’li SK E&C şirketlerinin oluşturduğu (yarı yarıya ortak oldukları) Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ’ye (ATAŞ) garanti kapsamında ödeme yapacak.
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