Hindi kıyması ile yapılan köfteler ile hazırlanan bu hamburger tarifi, avokadonun kremamsı tadı ile daha da lezzetli hale geliyor. Avokadolu hindi burgerlerinizi çocuklarınız da çok sevecekler.
Avokadolu Hindi Burger İçin Gereken Malzemeler:
4 adet hamburger ekmeği
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 adet arpacık soğan
500 gram hindi kıyması
1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 tatlı kaşığı tavuk baharatı
2 yemek kaşığı galeta unu
1/2 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
Servisi İçin;
1 yemek kaşığı mayonez
1/2 demet taze roka yaprağı
1 adet domates
1 adet olgun avokado
Avokadolu Hindi Burger Yapılışı:
Kabuğunu sıcak suda bekleterek, kolayca soyduğunuz arpacık soğanları küçük parçalar halinde doğrayın.
Zeytinyağını bir tavada kızdırın.
Soğanları, hafif bir renk alana kadar soteleyin.
Ayrı bir kaba alarak soğutun.
Hindi kıyması, galeta unu, karışık tavuk baharatı, rendelenmiş kaşar peyniri, sote arpacık soğanlar, tuz ve karabiberi geniş bir kapta yoğurarak köfte harcını hazırlayın.
Harcı dört eşit parçaya bölerek yaklaşık 2 cm. kalınlığında, yassı köfteler hazırlayın. Pişme esnasında küçülmemeleri için orta kısımlarına parmağınızla hafifçe bastırın.
Köfteleri, yağsız tavada arkalı önlü ters çevirerek renk alana kadar pişirin.
Bu şekilde iç kısımlarının sulu, dışının çıtır olacağını unutmayın.
Hamburgerin servisinde kullanmak üzere; domatesi halka halka dilimleyin.
Ortadan ikiye kesip, çekirdeğini çıkardığınız olgun avokadoyu ince ince dilimleyin.
Körpe roka yapraklarını yıkadıktan sonra kurutun.
Hamburger ekmeklerini ızgarada ısıtın.
Hamburger ekmeklerinin taban kısımlarına mayonezin yarısını sürün.
Roka yapraklarını yerleştirin.
Köfteleri üzerine ekleyin.
Biraz mayonez sürüp, domates ve avokado dilimleri ile hamburger ekmeklerini kapatın.
Daha sonra servis edin.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Fileto hindi dilimlerini mutfak robotunda kıyma haline getirdikten sonra burger yapabilirsiniz.
Mayonezin tadını hafifletmek için güneşte kurutulmuş domates, elma sirkesi ve kuru baharatlar ile rondodan geçirip, kullanabilirsiniz.
Hazır köfte baharatı yerine her birinden yarım çay kaşığı kimyon, sumak, zerdeçal ve toz biber kullanabilirsiniz.
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