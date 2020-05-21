Türkiye’de, koronavirüs salgınıyla birlikte elektrik ve doğal gaz tüketimi azaldı. Tüketimin düşmesi nedeniyle piyasada oluşan elektrik fiyatları da bir miktar geriledi. Elektrik üreten ya da ticaretini yapan firmalar, “normalleşme” adımları sonrasında gerek sanayi, gerek ticarethane, gerekse de turizm sektörlerinden gelebilecek (özellikle yaz aylarında) talebe ilişkin görüşmeler yapıyor. Elektrik şirketleri, bu görüşmelerden elde edilen veriler ışığında analizler yapıyor. Pozisyonlarını belirlemeye çalışıyor.
AVM’LERİN KLİMA HESABI
Elektrikte, AVM’ler önemli bir “toplu tüketim odağı” olarak öne çıkıyor. AVM’ler, bir süre önce açıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle önceki yıllarla karşılaştırıldığında AVM’ye giden vatandaş sayısının düştüğü açıklandı. AVM gelirlerinin ve mağaza cirolarının da olumsuz etkilendiği ifade ediliyor.
Bazı AVM’lerin, başta elektrik olmak üzere giderlerini azaltmak için çalışmalar yaptıkları belirtiliyor. Bu çalışmaları ve hazırlıkları, elektrik üreten ve AVM’lerle elektrik ticareti yapan işletmeler de çok yakından takip ediyor.
Kaynaklar, AVM’lerin elektrik giderlerini azaltmayı hedeflediklerini kaydederek, önceki yıllarda yaz aylarında AVM’lerde, “ortak kullanım alanları”nda sıcaklığın 23-24 derece olduğuna işaret etti. Kaynaklar, “AVM’nin, klimadan kaynaklı elektrik giderlerini azaltmak için ortak kullanım alanlarında sıcaklığın birkaç derece artırılması gündeme gelebilir. Diğer bir deyişle bu alanlar daha az soğutulabilir. Örneğin, 27 ya da 28 derece olabilir. Tek tek mağazalarda da klimalar daha az çalışabilir. Devre dışı da kalabilir” dedi.
OTELLERDE NE OLACAK?
Kaynaklar, otellerde ve iş yerlerinde de klima kullanımıyla ilgili bazı adımların atılmasının beklenebileceğini belirterek, “Her sektörün belli ölçülerde giderlerini azaltmak için bazı adımlar atması söz konusu olacaktır. Otellerin, yaz mevsiminde bu konuda nasıl bir uygulama içine gireceği, kısa süre sonra yavaş yavaş görülmeye başlanır” dedi.
ELEKTRİK TÜKETİMİ NE KADAR ETKİLENİR?
Peki, yılın ikinci yarısına ilişkin elektrik tüketimine yönelik beklentiler neler? Kaynaklar, elektrik tüketiminin en az yüzde 4, en fazla yüzde 10 dolayında düşme olasılığının bulunduğunu söyledi. Tüketimde, yıllık gerilemenin de (geçen yıla göre) 10 milyar kilovatsaati bulabileceğini ifade etti.
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