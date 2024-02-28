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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 yaşındaki çocuk Niğde'de AVM korkuluğundan düştü: Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada! - Son dakika haberi

        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!

        Niğde'de, bir iş merkezinin 6'ncı katındaki korkuluktan düşen 3-4 yaşlarındaki çocuk, aynı kattaki güvenlik filesi sayesinde hayatta kaldı. Çocuğun düşme ve kurtarılma anı iş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 13:06 Güncelleme: 28.02.2024 - 14:19
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        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!
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        Niğde'de, kent merkezindeki bir iş merkezinin 6'ncı katında, ailesinin yanında oyun oynarken korkuluğa tırmanan 3-4 yaşlarındaki çocuk, bir anda boşluğa düştü.

        HER KATA GÜVENLİK FİLESİ GERİLMİŞ

        DHA'da yer alan habere göre ismi açıklanmayan çocuk, iş güvenliği ve iş sağlığı faaliyetleri kapsamında, her kata döşenen file sayesinde kurtuldu.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Aynı kattaki filede hareketsiz duran çocuk, annesinin yardım istediği görevli tarafından olduğu yerden alındı. O anlar iş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        #Niğde
        #Son dakika haberler
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