AVM'de kavga: Güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşın bacağını ısırdı
Bursa'da bir alışveriş merkezinde (AVM), güvenlik görevlisi ile bir vatandaş arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Arbede sırasında güvenlik görevlisi, kavga ettiği kişiyi bacağından ısırarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Giriş: 20.11.2024 - 09:32 Güncelleme: 20.11.2024 - 09:32
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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir AVM'ye alışveriş için gelen vatandaşla özel güvenlik görevlisi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
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Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüşürken, bir başka güvenlik görevlisi vatandaşın bacağını ısırarak etkisiz hale getirmeye çalıştı.
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O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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