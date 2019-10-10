Avivasa müşterilerine Bi'dolu indirim

Avivasa, müşteri sadakat programı Geleceğini Biriktirenler Kulübünü “Bi’dolu”ya taşıdı. Gelişmiş bir kampanya yönetim platformu olma özelliği de taşıyan “Bi’dolu”, indirimli hizmet ve kampanyalarla güvenli ve avantajlı alışveriş imkânı sunuyor. “Bi’dolu”da, Dünya’nın ve Türkiye’nin önde gelen markaları çok avantajlı fiyatlarla yer alıyorlar. AvivaSA’lıların telefondan, elektrikli ev aletlerine, kol saatinden televizyona, bisikletten parfüme kadar aradığı birçok ürünü bulabileceği sitede ayrıca;farklı rotalara seyahatler, en prestijli markalara ait dijital alışveriş çekleri, farklı etkinlik ve sürprizler sunuluyor.

SADECE MÜŞTERİLER

Yeni sadakat programıyla ilgili açıklama yapan AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, Avivasa olarak, hem bireysel emeklilik hem de hayat sigortası alanlarında müşterilerimizin bugünün hakkını vererek anı yaşamaları için çalışıyoruz. Müşterilerimizin her anında yanlarında olabilmek ve bugünlerine fayda sağlayabilmek için müşteri sadakat programımızı yeniledik. Bi’dolu adını verdiğimiz dijital alışveriş platformumuz müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Bi’dolu ile müşterilerimize avantajlarla dolu güvenli alışveriş deneyiminin kapılarını açmış olduk.” dedi. Firma tarafından yapılan açıklamada, Bi’dolu’dan sadece, en az bir adet gerekli koşulları taşıyan aktif ürünü bulunan Avivasa müşterilerinin yararlanabileceği belirtilerek; www.bidolu.avantaj.sanalmagaza.com adresinden ve AvivaSA Mobil uygulaması üzerinden ulaşılabileceği vurgulandı.