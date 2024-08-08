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        Haberler Gündem Güncel Avcılar'da yol verme tartışması silahlı çatışmaya döndü | Son dakika haberleri

        Avcılar'da yol verme tartışması silahlı çatışmaya döndü

        İstanbul Avcılar'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Sokak aralarında kovalamacanın da yaşandığı silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, bir markete ve park halindeki minibüse de kurşun isabet etti. Çatışma anları ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.08.2024 - 14:29 Güncelleme: 08.08.2024 - 14:58
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        Yol verme tartışması silahlı çatışmaya döndü
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        Avcılar'a bağlı Yeşilkent Mahallesi Balık Yolu Caddesi'nde seyreden kamyonet ile hafif ticari araçta bulunanlar arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

        Sokak aralarında kovalamacanın da yaşandığı silahlı kavgada Y.S. ve S.Y. ile henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

        Olayda çevredeki bir markete ve park halindeki minibüse de kurşun isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Silahlı kavgayı civardaki bir güvenlik kamerası kaydetti.

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        #İstanbul Esenyurt
        #Silahlı kavga
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