TIR garajında korkutan yangın

Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde bulunan bir TIR garajında yangın çıktı. Kullanılmayan lastiklerin yanmasıyla başlayan yangın, park halindeki bir minibüse de sıçradı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.