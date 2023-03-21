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Avcılar'da inşaatta beton kalitesi tartışmasında şantiye şefini öldürdü

Avcılar'da bir inşaatta çıkan "beton kalitesi" tartışmasında beton mikseri sorumlusu, şantiye şefini bıçaklayarak öldürdü

Giriş: 21.03.2023 - 14:43 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Avcılar'da inşaatta beton kalitesi tartışmasında şantiye şefini öldürdü
Beton kalitesi cinayeti! Bıçakladı
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DHA

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen bir binanın inşaatı için getirilen betonun kalitesi konusunda çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada beton firmasında görevli Mehmet Raşit Koruli (42) şantiye şefi Vedat Acar'ı (40) bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Koruli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 15 Mart Çarşamba Günü akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Demet Sokak'taki inşaatta meydana geldi. Mehmet Raşit Koruli, çalıştığı firmaya ait betonu mikserle inşaat alanına getirdi. Burada betonun kalitesi konusunda tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Hayatını kaybeden şantiye şefi Vedat Acar
Hayatını kaybeden şantiye şefi Vedat Acar

Koruli, beton mikserinden aldığı bıçakla Vedat Acar'ı bıçakladı. Ağır yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastansi'ne götürülen inşaat şefi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Raşit Koruli, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Beylikdüzü'ndeki beton şantiyesinde yakalandı.

Beton mikseri sorumlusu Mehmet Raşit Koruli
Beton mikseri sorumlusu Mehmet Raşit Koruli

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koruli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Koruli'nin emniyetteki ifadesinde, "Şantiye şefi ile aramızda betonun kalitesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında bana küfür etti ve kafa attı. Ben de mikser aracındaki bıçağı alarak bıçakladım" dediği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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