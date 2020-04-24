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Ev ve işyerlerine yönelik e-ticaret platformu Avansas, Covid-19 pandemisiyle mücadele sürecinde T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyası kapsamında 20 bin adet maskeyi de İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne kamu hastanelerinde kullanılmak üzere bağışladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, “Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak için aldığımız tüm önlemlerin yanında yürütülen ulusal seferberliğe de katkı sağlamayı bir borç biliyoruz. Bu nedenle Avansas olarak; hem bizlerin sağlığı hem de ülkemizin bu süreci en kısa sürede atlatması için canla başla çalışan sağlık çalışanlarına iletilmek ve kamu hastanelerinde kullanılmak üzere, 20 bin adet maske bağışında bulunduk ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslimatımızı gerçekleştirdik” dedi.

‘RİSKİ AZALTMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Bu zor günlerin ancak toplumsal dayanışma ile aşılabileceğini ifade eden Anak, şunları söyledi:

“Böyle bir dönemden en az hasarla çıkabilmemizin yolu toplumsal seferberlik bilinciyle hareket etmemiz. Avansas olarak, salgının yayılım riskini en aza indirmek için tüm önlemleri en üst seviyede alıyoruz. Bununla birlikte görevlerinin başında olan cefakâr sağlık çalışanlarına destek olmak da bu süreçteki vatani borcumuz. Bu salgını ülkece büyük bir dayanışma örneği sergileyerek el birliğiyle aşacağımıza inanıyoruz. Avansas olarak üzerimize düşeni yapacak ve toplum sağlığını korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”