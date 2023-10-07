Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
Aydın'ın Germencik ilçesinde, domuz avına giderken kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu omzundaki av tüfeği ateş alan avcı 32 yaşındaki Nuri Arkan kazaen vurularak hayatını kaybetti
Aydın'da olay, Germencik ilçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, domuz avına gitmek için Turanlar Mahallesi'nden yola çıkan Nuri Arkan'ın (32) kullandığı motosiklet, Sarıova mevkiinde devrildi.
OMZUNDAKİ TÜFEKLE BAŞINDAN VURULDU
AA'da yer alan habere göre bu sırada omzunda taşıdığı av tüfeği kazara ateş alan Arkan, başından vurularak yaralandı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Arkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK
Arkan'ın cenazesi, Germencik Devlet Hastanesi'ndeki ön incelemenin ardından otopsi için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.