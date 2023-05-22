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Arkadaşının av tüfeği şakasında canından oldu

Isparta'da bir gencin arkadaşlarına av tüfeği şakası feci bitti. Gencin arkadaşlarına doğrulttuğu av tüfeğinin ateş alması ile 17 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti

Giriş: 22.05.2023 - 13:34 | Güncelleme: ABONE OL
Av tüfeği şakası ölüm getirdi!
İHA

Isparta'da, iddiaya göre av tüfeği ile şakalaşırken kaza ile vurulan Emirhan Kahraman (17) yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Eğirdir ilçesi Tepeli köyünde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, köydeki mantarhanede bulunan 4 arkadaştan R.C.A. eline av tüfeği aldı. Ardından tüfeği arkadaşları M.Ö. ve B.Y.'ye doğrultarak şaka yapmak istedi.

Bu sırada ateş alan av tüfeğinden çıkan saçma Emirhan Kahraman'a isabet etti. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sağlık Meslek Lisesi 11. sınıf öğrencisi Emirhan Kahraman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

M.Ö. ve B.Y.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, R.C.A. jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili savcılık tarafından inceleme başlatıldı.

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