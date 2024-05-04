AUZEF soruları ve cevapları ne zaman açıklancak? İÜ AUZEF soru ve cevap anahtarı kitapçığı PDF tamamı bekleniyor!
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi AUZEF soruları ve cevap anahtarları gündeme geliyor. 4-5 Mayıs tarihlerinde İÜ AUZEF vize sınavları gerçekleşiyor. Bugün sınava katılan öğrenciler tarafından AUZEF soruları ve cevapları yayınlandı duyurusuna kilitlendi. Peki AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı? İÜ AUZEF soru ve cevap anahtarı kitapçığı PDF tamamı yayınlandı mı? İşte detaylar
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AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara (vize) sınavları, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere üç oturumda tamamlanıyor. İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak. Peki, 2024 İÜ AUZEF soru ve cevap anahtarı kitapçığı PDF tamamı ne zaman açıklanır?
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AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?
AUZEF sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı" menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır. AUZEF soru ve cevap anahtarları henüz yayınlanmadı. AUZEF soru ve cevaplarının 7 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
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Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.
Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.
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