AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara (vize) sınavları, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere üç oturumda tamamlanıyor. İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak. Peki, 2024 İÜ AUZEF soru ve cevap anahtarı kitapçığı PDF tamamı ne zaman açıklanır?