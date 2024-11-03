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        Haberler Bilgi Yaşam AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı? 2024 İÜ AUZEF vize sınav soru ve cevap anahtarları kitapçığı PDF indir

        AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı? 2024 İÜ AUZEF vize sınav soru ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi vize sınavları dolasıyla AUZEF soru ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarih merak ediliyor. AUZEF vize sınav soruları ve cevap anahtarlarının yayınlanmasından sonra sonuçlar duyurulacak. AUZEF sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren 2 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Peki AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 İÜ AUZEF vize sınav soru ve cevap anahtarı kitapçığı ile ilgili bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 08:00 Güncelleme: 03.11.2024 - 08:10
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        • 1

          İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi AUZEF soruları ve cevap anahtarları gündeme geliyor. 3-4 Kasım tarihlerinde İÜ AUZEF vize sınavları gerçekleşiyor. Bugün sınava katılan öğrenciler tarafından AUZEF soruları ve cevapları yayınlandı duyurusuna kilitlendi. Peki AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı? İÜ AUZEF soru ve cevap anahtarı kitapçığı PDF tamamı yayınlandı mı? İşte detaylar

        • 2

          AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

          AUZEF sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı" menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır. AUZEF soru ve cevap anahtarları henüz yayınlanmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

        • 3

          AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

          Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

          Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.

        • 4
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