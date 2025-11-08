AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? 2025 AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 8-9 Kasım tarihlerinde düzenleniyor. Toplam üç oturumda gerçekleştirilen sınavlarda, her dersten 20 soru yer alıyor ve 30 dakika cevaplama süresi veriliyor. Sınavlara katılım sağlayan öğrenciler ise puanların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bu sebeple AUZEF vize sınav sonuç tarihi için İstanbul Üniversitesi açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 2025 AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz yarıyılı ara sınavları bu hafta sonu düzenleniyor. Üç oturumda gerçekleştirilen sınavların ardından gözler üniversiteden gelecek duyurulara çevrilecek. Sonuçlar için auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden sorgulamalar hız kazanacak. Bilindiği üzere ara sınav sonuçları değerlendirmeye yüzde 30, bitirme/telafi sınavı ise yüzde 70 etki ediyor. Peki, 2025 AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? İşte, AUZEF vize sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında detaylar.
AUZEF VİZE SINAVLARI BAŞLADI!
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZE) 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavları, 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde düzenleniyor.
Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilen AUZEF vize sınavları, 81 il ve KKTC’de dahil olmak üzere 130 sınav merkezinde yapılıyor.
AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
Açıköğretim programlarında 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.
Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.
AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF sınav sonuçları genellikle sınav tarihinden itibaren 2 hafta içinde açıklanıyor. Sınavın yapıldığı tarih dikkate alındığında, sonuçların en geç 213 Kasım 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor.
Sonuç tarihi ile ilgili İstanbul Üniversitesi tarafından resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ
Ara Sınav (Vize) 08 Kasım - 09 Kasım 2025
Bitirme Sınavı (Final) 27 Aralık - 28 Aralık 2025
Bütünleme Sınavı (Telafi) 31 Ocak - 01 Şubat 2026
