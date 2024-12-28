AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? AUZEF final sınav sonuçları sorgula
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Güz Dönemi final sınavı 28 - 29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanıyor. Bu hafta sonu uygulanan sınavın ardından gözler AUZEF sınav sonuçlarına çevrilecek. Peki AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? AUZEF final sınav sonuçları sorgulama nereden yapılır?
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AUZEF sonuçları için geri sayım başladı. AUZEF Bütünleme (Telafi) Sınavı ise 1 - 2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak. Peki AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
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AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF final sonuçlarının sınavdan sonra 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
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AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final (bitirme) sınavı 28-29 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak.
Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek.
Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasak olacak.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF Bütünleme (Telafi) Sınavı ise 1 - 2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak
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