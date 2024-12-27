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        Haberler Bilgi Yaşam AUZEF sınavı ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürecek? AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        AUZEF sınavı ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürecek? AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavı hafta sonu yapılacak. Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alınabilecek. Peki AUZEF sınavı ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 16:09 Güncelleme: 27.12.2024 - 16:09
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        • 1

          İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınav tarihleri belli oldu. AUZEF giriş belgesi de yayımlandı. İşte AUZEF sınav tarihi, saati gibi detaylar

        • 2

          AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

          İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bitirme sınavına (final) ait, sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı.

          Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.

          AUZEF FİNALLERİ NE ZAMAN?

          AUZEF final sınavları 28 - 29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanacak. Sınav oturumları öğrencilerin giriş belgeleri üzerinde yazan saatlerde uygulanacak.

        • 3

          BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

          Bütünleme (Telafi) Sınavı ise 1 - 2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak

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