AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Güz dönemi final sınavları 28 Aralık - 29 Aralık tarih aralığında uygulandı. Belirtilen tarihler arasında sınava katılım gösteren öğrenciler, AUZEF final sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte 2025 eğitim-öğretim yılı Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz yarıyılı bitirme (final) sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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AUZEF güz dönemi finallerinin tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 3 oturum şeklinde uygulanan sınavlar 28-29 Aralık tarihleri arasında gerçekleşti. Peki, "AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF final sonucu ne zaman açıklanacak?" İşte AUZEF final sonucuna ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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AUZEF FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI!
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final (bitirme) sınavı 28-29 Aralık 2024 tarihinde uygulandı.
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AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF final sonuçlarının sınavdan sonra 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
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AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF Bütünleme (Telafi) Sınavı ise 1 - 2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak
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AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)
Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.
Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.