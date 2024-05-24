AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023-2024 yılı akademik takviminin yayınlanmasıyla AUZEF final tarihleri de netlik kazandı AUZEF final tarihleri öğrencilerin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Peki, AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
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AUZEF bahar dönemi vize sınavları sonrasında gözler İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) yarıyıl sonu yani final sınavlarına çevrildi. Takvime göre, AUZEF Bahar Dönemi bitirme sınavları Haziran ayında gerçekleştirilecek. İşte AUZEF akademik takvim ile final tarihleri...
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AUZEF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 29 - 30 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak. Sınavın sabah oturumları 09.30'da, öğleden sonra oturumu ise saat 14.00'de yapılacak.
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TELAFİ VE ÜÇ DERS SINAV TAKVİMİ
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 3 - 4 Ağustos 2024 tarihlerinde
Mezuniyete Üç Ders Sınavı 14 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.
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AUZEF SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar sınav merkezi tercih işlemlerini 29 Mayıs 2024 Çarşamba saat 23.59’a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden yapabilir.