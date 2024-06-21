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        Haberler Bilgi Gündem AUZEF final sınavları ne zaman, hangi tarihte 2024? AUZEF sınav yerleri açıklandı mı?

        AUZEF final sınavları ne zaman? AUZEF sınav yerleri açıklandı mı?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi vizelerinin ardından gözler, final tarihlerine çevrildi. AUZEF bahar dönemi finalleri üç oturum şeklinde uygulanacak. Dönem sonu sınavlarına sayılı günler kala, "AUZEF final sınavları ne zaman? AUZEF sınav yerleri açıklandı mı?" soruları öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 2024 AUZEF bahar dönemi final tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 21:50 Güncelleme: 22.06.2024 - 00:17
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        • 1

          AUZEF bahar dönemi finalleri için geri sayım başladı. Genellikle sınavdan bir hafta önce öğrencilerin erişimine sunulan sınav giriş belgesi, 'http://auzefsinav.istanbul.edu.tr' adresi üzerinden yayımlanacak. Peki, "AUZEF final sınavları ne zaman 2024? AUZEF sınav yerleri açıklandı mı?" İşte AUZEF finali sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih...

        • 2

          AUZEF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

          Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 29 - 30 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak. Sınavın sabah oturumları 09.30'da, öğleden sonra oturumu ise saat 14.00'de yapılacak.

        • 3

          TELAFİ VE ÜÇ DERS SINAV TAKVİMİ

          Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 3 - 4 Ağustos 2024 tarihlerinde

          Mezuniyete Üç Ders Sınavı 14 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

        • 4

          AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

          AUZEF sınav giriş belgelerinin sınav gününden 7 gün önce 24 Haziran 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntülenebilecek.

          AUZEF SINAV YERİ SORGULAMA

        • 5

          AUZEF SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

          Adaylar sınav merkezi tercih işlemlerini 29 Mayıs 2024 Çarşamba saat 23.59’a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden yapabilir.

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